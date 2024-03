Uccisa a bastonate dal marito e sepolta nel giardino di casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Araquari (Brasile), 9 marzo 2024 –dalnel cortile dell’abitazione dove vivevano insieme: una fine orribile quella di Antonella De Rosa, 43 anni, italo-brasiliana. Un delitto che attraversa l’oceano e la cui eco arriva in Toscana: infatti il femminicidio si è consumato in Brasile, ad Araquari, nello stato di Santa Catarina, ma la vittima aveva vissuto a Firenze e la madre e la sorella vivono attualmente a Montecatini Terme. Ilsi è consegnato alle autorità ed è stato arrestato. In una dichiarazione ha affermato che avrebbe agito per legittima difesa, dopo essere stato aggredito con una sbarra. Il fatto, basandosi proprio sulle dichiarazioni dell’uomo, risalirebbe al 26 febbraio e il giorno dopo il corpo sarebbe stato sepolto nel cortile.