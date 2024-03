Tv Talk | puntata oggi | 9 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 9 marzo 2024), sabato 9, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuovadi Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 9Lasi apre con un focus sul programma Chi l’ha Visto?, un punto di riferimento per il pubblico televisivo. Con l’inviato Francesco Paolo Del Re, il conduttore Massimo Bernardini analizzerà il recente giallo di Ischia e ripercorrerà i 35 anni di storia della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Sarà poi la volta del cantante e conduttore Nek, al centro di un approfondimento sul ...