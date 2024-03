Tuttosport – “La Juve mi cedette senza dirmelo Non si aspettavano giocassi quel Mondiale…”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 9 marzo 2024) 2024-03-09 14:04:56 Arrivano conferme da: Un salto indietro nel tempo, nel calcio degli anni ’90. Anni importanti per tutto il movimento con i migliori giocatore in campo nel campionato di Serie A. Tra calciatori più affermati e giovani promesse, poi cresciute fino a diventare grandi e indispensabili. Di nomi se ne potrebbero fare a centinaia, ma la storia in questione è di un ragazzo in particolare, ovvero Dino Baggio. “In Europa in tanti pensavano fossi parente con Roberto” ha dichiarato a Relevo, ma nulla di tutto ciò anche se con il Divin Codino ha giocato con l’Italia nei Mondiali disputati negli Stati Uniti e anche nellantus. Proprio dei bianconeri è tornato a parlare l’ex centrocampista con un passato in squadre importanti nel massimo campionato: Torino, Parma, Lazio e, come detto, anche con la Vecchia Signora, con diversi ...