"Tutto fermo in attesa della gara regionale"

(Di sabato 9 marzo 2024) "Ci sono tutte le condizioni, grazie al lavoro fatto da questa amministrazione, per migliorare il servizio di trasporto urbano e per portare anche a un ridimensionamento dei costi a carico del pubblico. Nel caso di Terni almeno un milione di euro l’anno sborsati dal Comune. Occorre però che la Regione concluda quanto prima le procedure avviate da oltre dieci anni e vada al bando per l’affidamento dei servizi". A sostenerlo è l’assessore comunale alla Viabilità, Marco Iapadre. "Il progetto approvato dall’amministrazione consentirà a Terni di risparmiare circa un milione di euro all’anno per i servizi aggiuntivi, rispetto agli attuali livelli di spesa finanziati con fondi comunali. Sarà una conseguenza del fatto che la rete di trasporto urbano verrà percorsa, nel centro, da autobus di piccole dimensioni, con un notevole miglioramentovelocità commerciale dei ...