Tutti i numeri del settore agricolo italiano (e perché è importante)

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 9 marzo 2024) L’unico Nobel per le scienze economicheFranco Modigliani ebbe a dire: “Le capacità imprenditoriali degli italiani sono uniche al mondo”. Dovremmo tenere in considerazione queste parole nel periodo che ci si prospetta avanti dove occorre fare passi da giganti per non perdere competitività anche in vista della maggiore connessione tecnologico/industriale? Durante i tempi di emergenza affiora l’attenzione verso settori utili alla sopravvivenza della cittadinanza e dell’economia degli Stati. Le politiche attuate negli anni antecedenti in questi periodi maturano i frutti delle scelte dei decisori manifestando all’opinione pubblica il lavoro che si è reso. Le ultime due crisi emergenziali, ossia quella della pandemia da Covid-19 e la fase di emergenza che si è creata con la destabilizzazione del sistema diplomatico globale, figlia delle guerre in atto, hanno messo ...