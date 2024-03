Tutti i libri incriminati della collezione Gravina | quanto valgono

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 9 marzo 2024) Unagigantesca diantichi formata da circa 500 volumi, valutata 1,2 milioni di euro come scrive in una mail l'ex presidente di Infront Italy Marco Bogarelli che cerca di strappare un'opzione di acquisto. Infatti serve un catalogo di 243 pagine, intitolato (...) «Rise of sport», ossia le origini e la diffusione dello sport, per descrivere ogni singolo tomo. Stiamo parlandopreziosa raccolta del presidenteFigc Gabriele, indagato dalla Procura di Roma per auto riciclaggio. Bisogna precisare che prima di giungere alla valutazione economica definitiva,contatta diversi mediatori con l'obiettivo di affidare loro un mandato per vendere le opere. Circostanza che lo stessoavrebbe ribadito ai pm capitolini con cui ha ...