Trump o Biden? | Conte | la suprecazzola che frantuma il campo largo a tempo record

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Quella sull'Abruzzo non è stata l'unica gaffe di Giuseppea Otto e mezzo, giovedì sera su La7. Ospite di Lilli Gruber e "torchiato" da Massimo Giannini di Repubblica e Monica Guerzoni del Corriere della Sera, di fronte alle analisi sulle regionali in Abruzzo di domani di quest'ultima il leader del Movimento 5 Stelle aveva azzardato: "Lei non conosce bene gli abruzzesi". In tutta risposta, la Guerzoni gli aveva fatto notare: "Le ricordo che lei è pugliese", scatenando le risate in studio con l'ex premier spiazzato e costretto ad arrampicarsi sugli specchi con una surreale autodifesa: "Ma conosco bene l'Abruzzo, ci passo spesso". E giù altri sfottò. Ma al di là del "colore", c'è stato un altro passaggio capace di sottolineare il "situazionismo" dell'avvocato di Volturara Appula, capace di contorsionismi dialettici e retromarce politiche stupefacenti. ...