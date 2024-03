Trump lascia che i suoi elettori sfoghino i loro risentimenti poi si sfoga anche lui | esaltandoli

Leggi tutta la notizia su linkiesta

America cocoon – ricordate quel film sui vecchi che diventano immortali? Oppure: sì, questo è un Paese per vecchi. Donald ha settantotto anni, Joe Biden ne compirà ottantadue un paio di settimane dopo il voto. Il futuro politico degli Stati Uniti ha il volto di questi due consumatissimi veterani e il peso dei errori. Arriva il fatale 2024 e l'America non può nascondere le sue plateali magagne, frutto di un progetto sociopolitico precipitato nel caos con l'avvento del nuovo millennio. Un sondaggio della Cnn ha appena rilevato che la percentuale più cospicua degli americani, il trentasei per cento, semplicemente non sopporta né Biden né ...