Trump incontra Orban E nel video rispunta Melania | GUARDA

(Di sabato 9 marzo 2024) "Non c'è leader più intelligente o migliore di Viktor, è fantastico, sta facendo un grande lavoro. Non è una figura controversa perché ha detto che così deve essere e fine, lui è il boss. Un grande leader, un fantastico leader in Europa e in tutto il mondo. Lo rispettano. È un onore averti qui con noi": con queste parole Donaldha accolto, venerdì 8 marzo, il premier ungherese nella sua residenza di Mar-a-Lago. Il mondo ha bisogno "di leader rispettati e che possano portare la pace", ha scritto il premier ungherese, Viktor, su X, commentando così l'incontro avuto ieri con Donald. E in quest'occasione, dopo una lunga assenza, è riapparsa. Thank you for the invitation and the kind words, President @realDonald! pic.twitter.com/YuroGK0yHy — ...