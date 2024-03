Trump incontra Orbán | critiche da parte di Biden

Joe Biden ha attacca to Donald Trump per aver ricevuto a Mar-a-Lago Viktor Orban , affermando che il premier ungherese "sta cercando una dittatura". "Sapete con chi si incontra oggi a Mar-a-Lago? Con ... (quotidiano)

Trump incontra Orban e Biden lancia…": Il premier ungherese è arrivato in America per andare a fare visita al tycoon e parlare ai conservatori. L'iniziativa insolita per il leader di un paese membro della Nato non è sfuggita all'attenzione ...informazione