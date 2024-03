Trovate microplastiche nelle arterie umane | raddoppiano i rischi di infarto e ictus

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 9 marzo 2024) Le micro e le nanoplastiche sono ormai ampiamente diffuse, non solo nell’ambiente circostante ma anche all’interno del nostro corpo. Questi contaminanti sono stati individuati in vari organi e tessuti, inclusi la placenta, il latte materno, il fegato, i polmoni e anche i tessuti cardiaci. Ma recentemente, uno studio condotto in Italia ha rivelato la presenza di micro e nanoplastiche all’interno delle placche aterosclerotiche, ovveroaccumulazioni di grassocoronariche. L’equipe italiana I risultati di questo studio, pubblicati sul New England Journal of Medicine, indicano che le placche aterosclerotiche contaminate sono più infiammate del normale, rendendole più vulnerabili alla rottura. Ciò si traduce in uno die mortalità almeno due volte più ...