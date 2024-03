Trovata cadavere in laguna | giallo sulla morte di Elena | oggi nuovo esame Il compagno | “Inspiegabile”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 9 marzo 2024) ÈdiLeonardi, la 40enne originaria di Marostica e residente a Venezia, il cuiè stato ripescato ieri in acqua a Venezia.del medico legale per confermare che sia deceduta per annegamento. Il: "Non riesco a decifrare. Non mi spiego".