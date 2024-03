Treviso | violentissimo scontro tra due auto | morta una 19enne | ferite anche le amiche

(Di sabato 9 marzo 2024) Nell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 9 marzo sulla variante di Pianzano di Godega di Sant’Urbano coinvolte una Volkswagen Maggiolino e una Suzuki Swift. Finite in ospedale le due giovanidella vittima e una mamma con il figlio.

