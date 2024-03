Tre ragazzini sequestrati e torturati per ore | quattro arresti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Napoli, 9 marzo 2024 – Tre ragazziper ore dapersone armate di coltello e manganello. Picchiati a calci in testa, colpiti con sedie e manganello e feriti con la lama di un coltello. Poi costretti a pulire il proprio sangue, prima di ricominciare la mattanza. È successo a Benevento, tra le vittime anche un minorenne. Questo gravissimo episodio di violenza è accaduto lo scorso dicembre, quando isono andati a casa di coetanei per appianare un litigio scoppiato la sera prima. Oggi sono scattati i, ma dagli inquirenti è ancora top secret il movente. Cosa è successo I tre giovani sono stato colpiti ripetutamente con calci alla testa, con le sedie, il manganello, con un coltello. Non solo botte: i ragazzi sono stati sottoposti ad ulteriori angherie, tra cui ...