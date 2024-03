Tre giovani sequestrati | picchiati e torturati a Benevento | arrestate quattro persone

(Di sabato 9 marzo 2024) Sono statiall’interno di un appartamento in cui erano andati per risolvere pacificamente un litigio. Le vittime sono tre, di cui uno minorenne, e da quanto è stato ricostruito sono stati colpiti ripetutamente con calci alla testa, con sedie, colpi di manganello e coltello, poi costretti anche a pulire il loro stesso sangue. Inoltre ai treera stato sequestrato il cellulare, il denaro e anche l’auto con cui erano arrivati all’appartamento, in Rione Libertà a. Poi con la stessa auto, i sequestratori avevano portato le vittime a degli sportelli bancari automatici obbligandoli a prelevare; proprio in questa occasione c’è stato l’incontro casuale con i carabinieri che hanno controllato il veicolo. Nell’auto, infatti, viaggiavano ...

