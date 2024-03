Travolto da un' auto mentre attraversa la strada | muore un 67enne ex dipendente del casinò

Incidente mortale a Lido (Venezia): uomo investito in via Sandro Gallo: Travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada. Stefano La Sorella, pensionato ed ex dipendente del Casinò di Venezia, è morto a Lido a causa di un’auto che sopraggiungeva proprio mentre att ...lavocedivenezia

Ladri in fuga travolgono automobile a Portici: 76enne ricoverata in prognosi riservata: Una 76enne di Portici è rimasta ferita in un incidente: la sua auto è stata colpita da quelle di quattro ladri d'appartamento; i criminali sono stati ...fanpage

Tragedia sul Lungomare: Morto 50enne in Incidente Scooter-auto: Cronaca Pescara - 10/03/2024 08:08 - Una tragica collisione si è verificata sul lungomare, al confine con Montesilvano, causando la morte di un uomo di 50 anni, Vincenzo ...abruzzo24ore.tv