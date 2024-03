Travaglio in volo | bimba nasce durante l' atterraggio a Brindisi

Un pilota thailendese è diventato un eroe per aver aiuta to una Donna a partorire a bordo del suo veli volo . Tutto […] (perizona)

Quando le hostess lo hanno informato che una delle donne a bordo era entrata in travaglio nel bagno dell'aereo, il pilota non ci ha pensato su due volte. Non potendo tornare indietro e neanche ... (today)