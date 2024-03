Traoré | “Non sto ancora al 100% | mi dispiace Barcellona? Abbiamo un piano”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 9 marzo 2024) Il Napoli raccoglie solo un pareggio dalla sfida interna contro il Torino. Nel post gara, anche Hamed Junior Traorè ha parlato della prestazione azzurra. C’è grande rammarico in casa Napoli dopo il solo punto raccolto nell’anticipo della 28esima giornata di Serie A contro il Torino di Ivan Juric. La squadra allenata da Francesco Calzona ha frenato in casa, chiudendo la sfida sul punteggio di 1-1. Un pari che ha destato profonda amarezza tra le file del partenopei, così come confermato dalle dichiarazioni rilasciate nel post match da Hamed Junior Traorè ai microfoni di Sky Sport. Traorè commenta il pari contro il Torino Dopo l’amaro pareggio rimediato in casa contro il Torino, Hamed Junior Traorè ha analizzato la prova della squadra azzurra ai microfoni di Sky Sport, mostrandosi profondamente rammaricato per il punteggio finale: “C’ère, però dobbiamo pensare ad ...