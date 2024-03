Tragico schianto | muore una ragazza di 19 anni Altri coinvolti…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 9 marzo 2024) Ieri sera, poco dopo le 19.30, si è consumata una tragedia sulla variante di Pianzano, un tratto statale che collega all’innesto autostradale dell’A28. Unadi 19di Mareno di Piave ha perso la vita in unincidente che ha visto coinvolte altre quattro persone, ora ricoverate in ospedale. L’evento ha coinvolto una Volkswagen Maggiolino e una Suzuki Swift, quest’ultima si è ribaltata a seguito dell’impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Conegliano, supportati dai volontari di Gaiarine. Questi ultimi hanno operato per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e hanno estratto dalle lamiere tre giovani donne. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per una delle ragazze coinvolte, non c’è stato nulla da fare: il medico sul posto ha ...