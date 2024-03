Tragedia a San Martino in Rio | Arianna Giaroli muore a 13 anni colpita dal calcio di un cavallo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 9 marzo 2024) Unainaudita.è morta a soli 13daldi ungiovedì pomeriggio in un maneggio di Sanin Rio (Reggio Emilia).è spirata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Parma, dopo essere arrivata in elicottero in condizioni disperate e con un grave trauma cranico.praticava equitazione nel maneggio da. Era stata una compagna di equitazione a trovarea terra, vicina al, già priva di sensi nel centro ippico “Il Vigneto” di via Carpi. Subito sono stati chiamati i soccorsi.non era in ...