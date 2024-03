Traffico Roma del 09-03-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024) Luceverdetrovati all’ascolto Code in via del Foro Italico tra Corso Francia e viale della Moschea andando verso San Giovanni ai Parioli chiusa per incidente via Eustachio Manfredi all’altezza di via Carlo Allioni alla Balduina si rallenta per incidente in via Ugo De Carolis incrocio con via Giuseppe rosso si rallenta per incidente anche in via Cesare Pavese nei pressi di via Corrado Govoni ancora disagi per la circolazione su via Ardeatina per un incidente avvenuto nelle scorse ore nei pressi di via di Castel di Leva fino a domani all’Euro manifestazione dedicata al cioccolato in viale Europa la strada è chiusa altra via Tupini e viale Pasteur anticipo infine che domani tra le 7 e le 20 per interventi di potatura sarà chiusa alvia Cilicia strano deviate anche le linee bus per i dettagli di queste di altre ...