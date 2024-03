Traffico Roma del 09-03-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024) Luceverdeme trovati all’ascolto incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo Ci sono rallentamenti tra Laurentina e Ardeatina e sull’Ardeatina incidente all’altezza di via di Castel di Leva di Judge In entrambe le direzioni si rallenta per incidente anche in via dell’Acquedotto del Peschiera coda in via del Foro Italico tra Corso Francia e la Salaria andando verso San Giovanniintenso al Flaminio al della Vittoria dopo il termine del match del Sei Nazioni all’Olimpico per quanto riguarda il trasporto pubblico lavori ai binari del tram nel quartiere San Lorenzo le linee tram 319 sono sostituite da bus tra Porta Maggiore e i capolinea di Valle Giulia e di Risorgimento i dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel corretta è tutto grazie per l’ascolto un servizio della c e della polizia ...