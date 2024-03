Traffico Roma del 09-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024) Luceverdeme trovati all’ascolto poco ilnella capitale Tuttavia prudenza alla guida per i rallentamenti dovuti a un incidente in via Mario Soldati incrocio con viale Carmelo Bene incidente segnalato anche sulla Salaria all’altezza della tangenziale verso il centro partito da Piazza della Repubblica alle 13 il corteo per la pace diretto ai Fori Imperiali lungo il percorso che attraversa anche via Cavour sono gli stop per la circolazione previste modifiche anche per il trasporto pubblico 27 le linee bus e tram limitate ho deviato termine della manifestazione in programma alle 19 iniziato dopo le 15 all’Olimpico il match tra Italia e Scozia per il 6 Nazioni di rugby Al termine dell’incontro con l’uscita dei tifosi potrebbero verificarsi disagi per ilnell’area del Foro Italico per i dettagli di queste di altre ...