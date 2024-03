Traffico Roma del 09-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diservizi per la mobilità in centro oggi pomeriggio è in programma un corteo tra Piazza della Repubblica e i Fori Imperiali passando per via Cavour piazza dell'esquilino e Largo Corrado Ricci durante il corteo saranno limitate 27 linee tra bus e tram sempre nel pomeriggio allo stadio Olimpico per il 6 Nazioni di rugby si giocherà Italia Scozia il mobilità e trasporti per conto è sumobilita.it infine ricordiamo che oggi le metropolitane eseguono l'orario prolungato con le ultime corse capolinea 1:30 di notte concluso il servizio metro il collegamento prosegue sugli stessi percorsi con le linee di bus caso i dettagli sumobilita.it