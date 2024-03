Traffico Roma del 09-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità oggi pomeriggio alle 15:15 allo stadio Olimpico la nazionale italiana di rugby sfiderà la Scozia per il 6 Nazioni possibilità G allungo le strade adiacenti Lo stadio si svolge all’Euro la fiera del cioccolato artigianale fino a domani 10 marzo compreso chiusa alViale Europa tra viale Tupini e via Pasteur deviata la linea bus 31 780 e 788 ci spostiamo alla nuova fiera disi sta svolgendo in questi giorni e fino a domenica 10 marzo la manifestazione motodays prevista un’importante affluenza di visitatori e saranno possibili ripercussioni per ilsulla Portuense e sullaFiumicino In collaborazione con Luce Verde infomobilità