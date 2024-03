Traffico Roma del 09-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione abbastanza scorrevole alla circolazione lungo la rete viaria intorno al capoluogo Qualche rallentamento si registra sul Raccordo Anulare tra Cassia bis Salaria anche interna e terapie Tuscolana in carreggiata esterna possibili disagi per allagamenti della sede stradale in via della Pisana altezza via della Magliana infine prestare attenzione alla guida per il maltempo e la presenza di piogge già su diverse zone della capitale per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it devo Arnoldi è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità