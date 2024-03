Traffico Roma del 09-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità in centro oggi pomeriggio è in programma una manifestazione con corteo tra Piazza della Repubblica e i Fori Imperiali passando per via Cavour Piazza dell’esquilino è Largo Corrado Ricci durante questo corteo saranno dei a te o limitate 27 linee tra bus e tram domani invece mal tempo permettendo potatura in via Cilicia tra le 7 e le 20 la strada sarà chiusa ale per quel che riguarda il trasporto pubblico le linee di bus 30 e 77 saranno deviat e dettagli aggiornamenti sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità