Traffico Roma del 09-03-2024 ore 09 | 30

(Di sabato 9 marzo 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione per allagamenti della sede stradale in via della Pisana all’altezza di via della Magliana sono possibili dei rallentamenti senso unico alternato sulla via Ardeatina per lavori tra via meropia è largo Martiri delle Fosse Ardeatine auto in fila sul tratto Urbano della A24Teramo per ilintenso tra via Dei Fiorentini la tangenziale in direzione di quest’ultima allerta gialla fine dalla Protezione Civile sulla capitale e sul Lazio per oggi Si prevedono piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale per i dettagli di queste ed altre notizie possibile consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...