Tra i 200 e i 600 euro ci sono telefoni in grado di accontentare tutte le tue esigenze

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 9 marzo 2024) I migliori smartphone di fascia mediala soluzione ideale per chi vuole risparmiare senza perdere nulla in potenza e caratteristiche tecniche. D'altronde, la continua ricerca ha permesso d'altronde ai costruttori di migliorare in maniera significativa anche iche stanno subito sotto i re del mercato: è sufficiente spostare l’asticella sotto ai 600per centrare la stragrande maggioranza dei cellulari più venduti in Italia. Chiaramente, se cerchi soltanto l’ultimo modello uscito sul mercato o lo smartphone con la miglior fotocamera in circolazione è meglio dare un’occhiata ai migliori smartphone in assoluto, ma se ti «accontenti» di ottime foto inle condizioni, potenza a sufficienza per giocare una partita al tuo videogioco preferito e una giornata abbondante di autonomia, allora sei nel posto ...