Totti vive una notte da leoni in Arabia Saudita: prima l’intervista surreale, poi serata con Ronaldo: Francesco Totti spiazzato dall'intervista durante un evento in compagnia di José Mourinho e Ronaldo il fenomeno. I tre erano insieme per una notte a omaggiare il calcio egiziano. L'ex capitano e ...fanpage

Ilary Blasi, in vacanza a Madrid dal figlio Cristian Totti. La gita al museo e lo sfottò: «Evento più unico che raro»: La mamma è sempre la mamma e Ilary Blasi non è da meno. La showgirl ha preso il volo per Madrid per andare ad assistere alla partita di calcio di Cristian Totti che da ...leggo

Totti e Ilary vendono la villa all’Eur Quanto vale: Totti e Ilary Blasi hanno deciso di vendere la loro villa all'Eur La casa da sogno potrebbe valere una bella somma.velvetgossip