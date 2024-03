Toto formazione Moreo al centro dell’attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Alla fine Bonfanti non ce la farà. L’attaccante, rimasto in dubbio tutta la settimana e allenatosi per lo più in maniera differenziata, con uno specifico lavoro in palestra, ha dovuto rinunciare alla convocazione. Più problematico di quanto previsto inizialmente il suo problema al flessore che lo ha costretto a uscire dopo 13 minuti della sfida con il Cittadella. "Sapevamo che dovevamo gestirlo - dichiara Aquilani parlando del numero 9 -. Non c’è niente di grave, ma ci auguriamo di vederlo per la prossima partita di campionato". Sarà quindi un attacco tutto da inventare per il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani, che dovrà rinunciare, oltre all’ex Modena, anche a Torregrossa, il cui rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali, mentre Barberis resterà fuori fino al 2025. Rientrerà invece Alessandro De Vitis, almeno tra i convocati. Aquilani dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto ...