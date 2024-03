Torturati per ore | pure minore | 4 arresti

(Di sabato 9 marzo 2024) 11.00 Quattro persone sono state arrestate a Benevento con l'accusa di aver sequestrato e torturato per ore due adulti e unnne. Le violenze risalgono a dicembre scorso quando le tre vittime si erano recate in un'abitazione per risolvere un litigio e lì sono state sequestrate e picchiate. I tre sono stati colpiti con calci alla testa,sedie,manganello e anche con un coltello,oltre ad essere minacciati,offesi,sottoposti ad angherie. Indagini, coordinate dalla Procura, i Carabinieri hanno eseguito gli

Un incubo, una notte di violenza per tre ragazzi, uno dei quali minorenne, originario di San Leucio che sono stati sequestrati e torturati per diverse ore all’interno di un’abitazione nel rione ... (thesocialpost)

Tre giovani sequestrati e Torturati per ore, quattro persone arrestate: Tre giovani, uno minorenne, Torturati per ore da quattro persone. Sono stati colpiti ripetutamente con calci alla testa, con le sedie, il manganello, con un coltello e sottoposti ad… Leggi ...informazione

Sequestrano e torturano tre giovani, quattro arresti: Un arresto in carcere per Antonio Barone di 48 anni e tre ai domiciliari con braccialetto elettronico per Vincenzo Cinque di 25 anni, Emanuele Ucci di 23 e Ludovico Lepore di 53 anni. I quattro sono ...ilmattino

