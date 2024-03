Torto | “Basta tradire l’Abruzzo Dai ministri passerelle indegne”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 9 marzo 2024) Daniela, deputata abruzzese e capogruppo M5S in commissione Bilancio, che ne pensa della passerella a Pescara dei leader delle destre per Marco Marsilio e della sfilata deiin Abruzzo? “Marsilio e la sua Giunta hanno avuto cinque anni per poter realizzare le loro fantomatiche promesse con cui convinsero gli abruzzesi a votarli. Non sono riusciti a fare nulla, anzi alè stato tolto tanto. E non lo dico io, ce lo hanno raccontato proprio idel Governo Meloni che hanno fatto passerella negli ultimi giorni e che solo in questa campagna elettorale hanno capito dove si trova geograficamente questa terra. Del resto se Marsilio pensa chesia bagnata da tre mari…”. Perché secondo lei gli abruzzesi dovrebbero domenica votare Luciano D’Amico? “D’Amico è un figlio ...