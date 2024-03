(Di sabato 9 marzo 2024) L'intervento chirurgico si è concluso in modo positivo, e il pilota spagnolo della Ferrari ha tenuto a ringraziare tutti i fan per il supporto ricevuto

La puntata de Il Paradiso delle Signore 8 che andrà in onda su Rai 1 venerdì 8 marzo 2024, stando a quanto è possibile apprendere dalle anticipazioni, sarà piuttosto movimentata. Gli spoiler ... (anticipazionitv)

La puntata de Il Paradiso delle Signore 8 che andrà in onda su Rai 1 venerdì 8 marzo 2024, stando a quanto è possibile apprendere dalle anticipazioni, sarà piuttosto movimentata. Gli spoiler ... (anticipazionitv)

Torna il sereno dopo l'operazione, Carlos ritrova il buonumore: "Sainz 2-appendicite 0": L'intervento chirurgico d'urgenza per l'appendicite si è concluso nel migliore dei modi: poche ore dopo l'operazione Carlos Sainz è riapparso sui profili social per ringraziare tutti i suoi follower e ...ilgiornale

Il maltempo non molla la presa: Torna l'allerta meteo in collina e montagna: Nelle scorse settimane era Tornata a farsi sentire l’allerta per il maltempo, con le piogge che avevano causato l’innalzamento del bacino del fiume Reno fino alla soglia 3 di pericolo e la piena del ...bolognatoday

Le sorelle Caravelli regine dell’atletica: dopo Marzia, ecco Serena: Pordenone: due Olimpiadi per la prima, record master per la seconda. Una bella storia di famiglia, sport, emozioni e successi ...messaggeroveneto.gelocal