Torino | Bellanova nel mirino della Premier League

Ivan Juric vede il bicchiere mezzo pieno. L'allenatore del Torino ha dichiarato a Dazn dopo la sconfitta in casa per 2-0 contro la Lazio... (calciomercato)

Calciomercato Torino : Raoul Bellanova piace a due big di Premier League e i granata potrebbero fare una plusvalenza Raoul Bellanova potrebbe essere il prossimo protagonista del Calciomercato in ... (calcionews24)

Napoli-Torino 1-1 pagelle a confronto, Sanabria: realizza il gol del pareggio con una rovesciata: Voti alti per Antonio Sanabria, attaccante del Torino autore del pareggio ieri sera contro il Napoli. La rovesciata vale un punto oltre a valutazioni discrete per il centravanti ...torinogranata

Mario Rui: "C’è rabbia per non aver conquistato la vittoria": Dopo il positivo pareggio esterno di Napoli, Bellanova e Buongiorno hanno scritto due post motivazionali su Instagram Nell’anticipo della 28ª giornata di Serie A è arrivato un buon pareggio per il Tor ...informazione

“Con le unghie e con i denti, ottimo punto”: i messaggi social dei granata: Dopo il positivo pareggio esterno di Napoli, Bellanova e Buongiorno hanno scritto due post motivazionali su Instagram ...toro