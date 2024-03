Tor Bella Monaca cambia pelle | al via i lavori del “Ferro di Cavallo” | progetto da 125 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 marzo 2024) Torsi rifà il look: al via idel “di”. Budget da 125di. Le autorità accolgono il. Roma è pronta a rimettersi in gioco. Il conto alla rovescia verso l’Anno Santo è cominciato e si devono mettere in opera tutte quelle premesse che appena qualche mese fa suonavano come realizzabili. Questo significa anche andare oltre gli annunci e Gualtieri, con la sua Giunta, lo sta facendo. Via dell’Archeologia a TorLa Capitale è un cantiere aperto, ma per una giusta causa. La clessidra continua a scorrere, ma i primi effetti delle novità cominciano a vedersi. Non solo per i controlli ad alto impatto sul territorio. L’operato delle Forze dell’Ordine e di coloro che ...