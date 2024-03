(Di sabato 9 marzo 2024) (Adnkronos) – “Sono sorpreso, basito dal clamore che si è creato nell’informazione italiana di una ‘non notizia’. Unal? Ilnon è nostro, ma. Il nostroha tre presidi di pulizia al giorno. Nell’arco di 12 ore infatti ilè stato. Abbiamo il certificatoditta” (vedi foto). E’ quanto dichiara all’Adnkronos ilartistico deldi Roma Massimocommentando l”apparizione’ di un, due sere fa, durante la rappresentazione dello spettacolo ‘Natale in casa Cupiello’ con Vincenzo Salemme. “Gli animali si sono umanizzati, fanno parte ...

(Adnkronos) – "Sono sorpreso, basito dal clamore che si è creato nell'informazione italiana di una 'non notizia'. Un Topo al Sistina ? Il problema non è nostro, ma della città. Il nostro teatro ha tre ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – "Sono sorpreso, basito dal clamore che si è creato nell'informazione italiana di una 'non notizia'. Un Topo al Sistina ? Il problema non è nostro, ma della città. Il nostro teatro ha ... (webmagazine24)

"A teatro tre imprese di pulizia, ma continuiamo ad avere tavolini di bar e ristoranti in mezzo alla strada che attirano animali" "Sono sorpreso, basito dal clamore che si è creato nell'informazione ... (sbircialanotizia)

Topo al teatro Sistina, il direttore Piparo: "Trovato e rimosso ma il problema è della città": E' quanto dichiara all'Adnkronos il direttore artistico del teatro Sistina di Roma Massimo Piparo commentando l''apparizione' di un Topo, due sere fa, durante la rappresentazione dello spettacolo ...adnkronos

Roma, Topo al Sistina durante "Natale in casa Cupiello". Salemme agli spettatori: "Vi rimborso io": Un brutto episodio in teatro a causa della inattesa 'visita' di un grosso Topo nel corso dello spettacolo di Vincenzo Salemme.areanapoli

“C’è un Topo in platea”: Vincenzo Salemme blocca lo spettacolo al teatro Sistina per un ospite poco gradito.: Attualmente Vincenzo Salemme è impegnato in una lunga tournée di “ Natale a casa Cupiello ”, versione rivisitata e adattata di un classico della drammaturgia moderna. Giovedì 7 marzo il comico è ...ilfattoquotidiano