Top&Flop – Napoli-Torino | Un Kvaratskhelia fenomenale non basta per la vittoria

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 9 marzo 2024) Top Nelpochi i calciatori che hanno fornito una buona prestazione nel pareggio 1-1 con il. Lobotka, per il solito dominio a centrocampo. Politano, per un primo tempo ricco di giocate e per gli assist non sfruttati da. Buona la prova anche di Juan Jesus e Ostigard. Ma il top della partita delnon può che non essere l’autore del gol, Kvicha. Il georgiano sfiora altri 5 gol, crea apprensione negli avversari ed è una spina nel fianco della difesa granata. Segna un gol con una bella triangolazione con Mario Rui. E solamente un rande Milinkovic Savic gli nega altri 3 gol con grandi parate. Peccato che riceve poca assistenza, ma questo ragazzo è un vero fenomeno. Flop Purtroppo sono tanti i calciatori delsottotono in questa ...