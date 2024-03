TNA 07 03 2024 Il momento del sacrificio

(Di sabato 9 marzo 2024) Lettrici e lettori di ZonaWrestling benvenuti in questa nuova puntata di TNA IMPACT. Alle porte di Sacrifice, Mustafa Ali si prepara a combattere contro Kevin Knight, mentre nel main event Josh Alexander affronterà Dirty Dango e la sua combriccola. Immergiamoci nella puntata. Mustafa Ali sconfigge Kevin Knight (2,5 / 5) Dopo il match The Good Hand attaccano Kevin Knight. Arriva però Alex Shelley che caccia via gli assalitori. Ash By Elegance sconfigge Angel Blue N.C. Time Splitters sconfiggono The Good Hands (3 / 5) Dani Luna sconfigge Masha Slamovich (3 / 5) PCO sconfigge Alan Angels N.C. Dopo il match Kon attacca con una sedia PCO. Attacca pure Angels. Poi PCO si rialza e riparte una rissa tra i due mostri. PROMO: Eric Young parla del suo match contro Moose e dice quanto vorrebbe quel titolo. L’Alce non si fa attendere e gli dà del pazzo. Dopodiché ...

