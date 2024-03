Tirreno Adriatico oggi nelle Marche | dove passa e orari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) Sassoferrato (Ancona), 9 marzo 2024 - Sabato, la tappa 6 dellasarà quella della fatica, regina di questa edizione. Snocciolata in 180 km, chiederà ai corridori di affrontare i tre gpm e i muri marchigiani da Sassoferrato a Cagli Monte Petrano con arrivo in salita. Una giornata che si aprirà alle 10.30 a Sassoferratoil via sarà dato alle 12 per la tappa più dura dellacon arrivo in salita. In tv la diretta dalle 13.05 su Rai Sport HD e dalle 15 su RaiDue. Lo spettacolo è assicurato, perché certamente Jonas Vingegaard (Team Visma) dopo aver preso ieri la maglia da leader con una bellissima azione, lasciandosi alle spalle, in classifica generale, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a 54" E Jai Hindley (Bora - Hansgrohe) a 1'20", non vorrà certamente lasciare la ...