Tirreno-Adriatico 2024 | tappa di oggi Sassoferrato-Cagli Monte Petrano | orari | tv | programma | altimetria Altro show per Vingegaard?

(Di sabato 9 marzo 2024) La battaglia per la classifica generale sembra ormai chiusa, malapresenta nella sestail suo unico arrivo in salita. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso,e favoriti. PERCORSO SESTAPrima parte subito mossa, poi arriva il primo GPM di giornata con La Forchetta (3,2 km al 7.3%). Di pianura ce n’è poca, ma il finale si infiamma con Pian di Trebbio (7 km al 5%) e Moria (2,4 km all’8,5%) ad anticipare il(10,2 chilometri al 7,9%) che vedrà il traguardo in vetta.FAVORITI Un uomo nettamente avanti a tutti: Jonas(Team ...

Tirreno-Adriatico 2024 - sesta tappa Sassoferrato – Cagli (Monte Petrano) oggi in tv : canale e diretta streaming. Prosegue la Tirreno-Adriatico 2024 con la sesta tappa . I corridori affronteranno i 180km da Sassoferrato a Cagli , in cima al Monte Petrano. La partenza è ... (Leggi)

LIVE Tirreno-Adriatico 2024 - tappa di oggi in DIRETTA : sul Monte Petrano si decide la classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2024 , breve ... (Leggi)

Passaggio della Tirreno Adriatico: Domani Ripatransone accoglierà la settima tappa della Tirreno Adriatico con entusiasmo. L'Avis Bikers dei Colli Ripani organizzerà un evento aperto a tutti per sostenere i ciclisti e celebrare la pass ...ilrestodelcarlino

Il cdr di Rai Sport bacchetta Milo Infante: “La Tirreno-Adriatico richiede cifre considerevoli. Andrebbe valorizzata”: Ore 14, infatti, questa settimana è dovuto andare in onda in versione ridotta, per lasciare spazio alla Tirreno-Adriatico. Il conduttore, non gradendo probabilmente la chiusura anticipata, in un ...tvblog

Vingegaard domina la Tirreno-Adriatico: Jonas Vingegaard, vincitore del Tour, ha dato spettacolo nella quinta tappa della Tirreno-Adriatico, con arrivo in salita. A 30 km dal traguardo, ha mostrato una prova di forza assoluta, staccando tut ...informazione