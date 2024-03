Tirreno Adriatico 2024 tappa 7 | percorso | favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Gagli, 9 marzo- Laè di Jonas Vingegaard. Il fenomeno danese ha fatto doppietta, bissando il successo di venerdì con la vittoria nella sestacon arrivo a Monte Petrano in quota. La maglia blu ha approfittato del lavoro della Bora di Jai Hindley per attaccare nel finale e staccare proprio l’australiano e lo spagnolo Juan Ayuso, i quali saranno sul podio nella premiazione conclusiva al fianco di Vingegaard nella giornata di domenica. La classifica parla chiaro con il leader che comanda con 1’242 su Ayuso e 1’52” su Hindley. Nellaconclusiva a San Benedetto del Tronto non ci saranno scossoni dato il circuito finale totalmente pianeggiante e il distacco accumulato nella generale dal danese. Sarà passerella per Vingegaard mentre i velocisti si giocheranno l’ultimo arrivo ...