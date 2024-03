Tirreno-Adriatico 2024 | tappa 6 | Vingegaard blinda la classifica L' ordine d' arrivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Cagli (Monte Petrano), 9 marzo- La6 dellaconduce la carovana da Sassoferrato a Cagli (Monte Petrano) dopo 180 km impreziositi da 3 GPM, tra cui quello finale di categoria superiore: praticamente il terreno perfetto per l'ennesimo acuto dello specialista Jonas, che fa la voce grossa sulla salita finale, seppur forse non essendo brillante come ieri, come si è evinto dal gap finale piuttosto limitato, ecosì ulteriormente la sua maglia azzurra a spese di Juan Ayuso e Jai Hindley, che completano il podio di giornata e quello dellagenerale. Ammirevole in particolare il tentativo della Bora-Hansgrohe di provare a far saltare il banco alzando il ritmo: alla fine la sfida c'è stata ma è ...