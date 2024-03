Tirreno-Adriatico 2024 | Jonas Vingegaard | “Una settimana perfetta per me e la squadra”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)è inarrivabile in questa. Il danese stravince anche la tappa regina della Corsa dei Due Mari, scattando a sei chilometri dal traguardo e rafforzando ancora di più la sua maglia azzurra, che dovrà soltanto portare fino al traguardo nella giornata di domani. Per lui 1’24” di vantaggio su Juan Ayuso (UAE Team Emirates) e 1’52” su Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), che non avevano il passo per impensierirlo. Ci ha provato l’australiano, ma il suo è stato un attacco effimero verso il vincitore degli ultimi due Tour de France. Che forse ha una condizione migliore rispetto al 2022 e al 2023. Ed è l’impressione che ha lo stesso: “Credo di stare meglio rispetto alle ultime due stagioni, sono davvero soddisfatto di come abbiamo corso in questi giorni” afferma subito dopo ...