Tir precipita da un cavalcavia a Brindisi | ferita la donna alla guida del mezzo

Enormi massi sono precipitati su un tratto della Central Highway nel distretto di San Mateo a Huanchor in Perù. Un paio di camion sono stati centranti come birilli da bowling dalle rocce ... (today)

Un mezzo pesante è stato coinvolto questa mattina in un bruttissimo incidente. Il tir che trasportava medicinali, è precipitato da un viadotto sulla Strada Statale 106, finendo sulla carreggiata in ... (tarantinitime)