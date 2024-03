Tir fuori strada | serve l’autogru per tirarlo fuori | l’incidente nel Casertano

(Di sabato 9 marzo 2024) Autocarro uscito, rimanendo con metà veicolo in: interviene l'autogru coi pompieri per liberare la carreggiata.

Lisbona (Portogallo). Terra lusitana, terra di dolci ricordi. A tinte biancoverdi, ma non solo. Citiamo l’1-1 del 1988 nei quarti di Coppa delle Coppe nel vecchio Alvalade, il quarto di Champions ... (bergamonews)

Il Futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere: una big europea si tira fuori dalla corsa al nigeriano. In quest’ultima parte di stagione, il Napoli può finalmente contare su un Victor ... (spazionapoli)

Alessandria, ferisce ventenne con un cacciavite. Giovane arrestato per tentato omicidio: La violenza al culmine di una lite tra coetanei in centro ad Alessandria. La vittima inseguita in auto dall’aggressore che tenta di investirlo ...ilsecoloxix

Lite tra due tredicenni fuori da scuola, un prof interviene per dividerli. Spintonato e sbattuto contro un muro finisce in ospedale: I due ragazzi, entrambi 13enni e alunni della terza media, hanno cominciato a discutere. Una parola tira l’altra e ne è nata una lite. Il docente ha subito cercato di separare i due studenti e di ...milano.repubblica

Renzo Bossi: "Mai avuto reddito di cittadinanza, querelo chi lo ha scritto": Il figlio minore del fondatore della Lega all'Adnkronos: "Vicenda tirata fuori a poche ore dal voto in Abruzzo. Da anni non ho rapporti con mio fratello Riccardo, la giustizia faccia suo corso" "Io ...adnkronos