Timperanza senza freni | Sangio | ora viene il bello

(Di sabato 9 marzo 2024) di Massimo Bagiardi Il portiere Francescosta passando un grande momento di forma. Giunto allavannese in estate, dopo una primissima parte di stagione non del tutto soddisfacente si è guadagnato, cammin facendo, la fiducia di staff tecnico e tifoseria tanto da risultare decisivo nelle ultime due gare giocate con Grosseto e Orvietana. Massima è la concentrazione, alla pari dei compagni, nel rincorrere un obiettivo alla portata ma ancora lontanissimo da centrare: "Tutti i giorni lavoriamo al massimo delle nostre capacità per conquistare la salvezza sul campo. Il mio momento di forma? Mi sento molto bene ma mi pare che anche la squadra stia andando alla grande dopo nove risultati utili consecutivi. Rispetto, poi, al passato prendiamo molti meno gol, la difesa col nuovo assetto è più stabile e ciò agevola il compito anche degli ...