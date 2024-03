The Voice Senior | pagelle della quarta puntata | Clerici di larghe vedute 7+ | Arisa-Bertè in sintonia 6+

(Di sabato 9 marzo 2024) The2024 è tornato con un nuovo appuntamento: ladel programma dell’8 marzo prevede ancora un giro di Blind Audition, audizioni al buio. Si stanno per completare le squadre dei giudici, dove sono presenti, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana. Unacarica di emozioni che si è aperta con un omaggio alle donne del programma da parte di Antonella, la conduttrice. Ma non solo: anche un invito a non considerare l’età dei partecipanti, perché per i sogni, per fortuna, c’è sempre tempo. “Conosceremo deiincredibili e speciali, pieni di gioventù. Perché come dice qualcuno la vecchiaia non esiste, perché è solamente giovinezza accumulata nel tempo”. Antonella ...

The Voice Senior : Angela Bini si commuove parlando di Mia Martini - Clementino : "La solitudine aiuta a essere vivi". La quarta puntata di The Voice Senior , in onda l'8 marzo e condotta da Antonella Clerici, vede il ritorno dei giudici Clementino , Gigi D'Alessio e Loredana ... (Leggi)

Antonello - superstite della Concordia a The Voice : “Mi sono buttato in mare”. Tra i tanti concorrenti che ieri sera si sono presentati alla corte di Antonella Clerici a The Voice Senior c’era anche Antonello Tonna un musicista con una ... (Leggi)

Famoso ballerino si presenta a The Voice - Arisa lo riconosce subito. The Voice Senior non abbatte solo i confini legati all’età, ma anche quelli delle categorie degli artisti, ieri sera infatti sul palco dello show di Rai Uno ... (Leggi)

The Voice Senior 4, nella quarta puntata le squadre sono quasi al completo. Il riassunto: The Voice Senior 4, nella quarta puntata le squadre sono quasi al completo. Il riassunto di questo appuntamento.tag24

The Voice: Annarita Delli Ponti canta Beautiful that way (video): Venerdì 8 marzo 2024, per la quarta puntata delle Blind Auditions di The Voice Senior, programma del quale trovate qui cast, quante puntate sono e meccanismo di gara, Annarita Delli Ponti canta ...radiomusik

The Voice: Bernardo Lanzetti canta Impressioni di settembre (video): Venerdì 8 marzo 2024, per la terza puntata delle Blind Auditions di The Voice Senior, programma del quale trovate qui cast, quante puntate sono e meccanismo di gara, Bernardo Lanzetti, celebre ...radiomusik