Test | Quale super abito da red carpet sei?

(Di sabato 9 marzo 2024) Chissà se quei pioneristici professionisti del cinema che, il 16 maggio del 1929, organizzarono la prima edizione del premio Oscar, immaginavano che, 95 anni dopo, la cerimonia da loro inventata sarebbe stata la più attesa da tutto il mondo della cinematografia mondiale! Quegli “anticipatori”, che nella loro prima premiazione assegnarono gli Awards a film muti, erano i membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, abbreviata in Academy, organizzazione fondata due anni prima a Los Angeles, California, per favorire lo sviluppo dell’industria cinematografica nazionale e internazionale. Quest’anno, dunque, siamo giunti alla 96° edizione dell’evento più atteso di Hollywood. Ed ogni anno è divertente scoprire a chi sono andati i premi, scommettere su un film invece di un altro, parteggiare per la propria attrice preferita o sperare in un outsider di talento. Fonte: archivioGli ...