Terrore a Mosca L’allarme degli Usa | | Rischio attentati nel fine settimana

(Di sabato 9 marzo 2024) Giovedì l’Fsb – i servizi segreti russi – ha annunciato di aver sgominato nell’oblast di Kaluga, a sudovest di, una cellula della branca afghana dell’Isis, Wilayat Khorasan, i cui membri "come è emerso da attività investigative", sarebbero stati una ’cellula coperta’ che pianificavano, pare per questo, "un attacco con armi da fuoco ad una istituzione religiosa ebraica a". Da notare che violente tensioni tra comunità islamica e ebrei sono emerse recentemente in Daghestan, nel Caucaso russo. "Durante l’arresto i terroristi – ha detto il servizio segreto russo – hanno opposto resistenza utilizzando le armi e sono stati neutralizzati da fuoco di ritorno. Nel covo sono state trovate varie armi, munizioni e diversi componenti per realizzare ordigni esplosivi improvvisati". I terroristi uccisi ...